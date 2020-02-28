» بملابس رياضية .. نيرمين الفقي تثير ضجة علي مواقع التواصل

متابعات - أمينة عبد العال
أثارت الفنانة نيرمين الفقي ضجة علي مواقع التواصل بصورة لها نشرتها علي صفحتها الرسمية علي موقع "انستجرام" .
وتظهر "الفقي" بملابس رياضية حيث ارتدت بنطلون متوسط الطول باللون الأسود وبه خطوط جمعت بين الأبيض والفوشيا و سويت شيرت باللون الفوشيا، مع حذاء مسطح باللون الأسود.
وعلق البعض علي الصورة مستهجنين صورتها ، حيث قال ببيتو أيرون" أمال عمرة إيه اللي عملتيها".
وقالت هدي" يا خسارة العمرة هو انتي كنتي طالعة عمرة ولا طالعة تتفسحي".
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