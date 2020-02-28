السائح الصيني المتعافي من إصابة كورونا بمصر

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صدى البلد

كورونا

السائح الصيني

عرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، صورة للمواطن الصيني الذي كان حاملا لفيروس كورونا في مصر، بعد تعافيه التام، وخروجه من الحجر الصحي.

وظهر بالفيديو المعروض الصيني بين الأطباء المصريين جنبا بجنب مبتسما تاركا ملابس الحجر ليرتدي ملابسه العادية عقب تعافيه من الفيروس".

 وأعلنت وزارة الصحة المصرية، ومنظمة الصحة العالمية، تعافي أول حالة حاملة لفيروس كورونا لشخص أجنبي في مصر، حيث غادر الحجر الصحي بعد قضائه فترة حضانة المرض.

وانتشر فيروس كورونا في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، لافتة إلى أن عدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.

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