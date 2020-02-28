» لم تر طفلها منذ شهر.. ماذا حدث في الحجر الصحي

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متابعات - أمينة عبد العال

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة مؤثرة لأم لم تر رضيعها منذ شهر بسبب عملها كممرضة في أحد المستشفيات التي تعالج المصابين بفيروس "كورونا".

وظهرت في الصورة الأم "جيانج شي أه" وهي تجلس بعيدة عن زوجها وطفلها بقرابة المتر وهي تتناول بعض الطعام الذي أحضرها لها زوجها من داخل المنزل، حاملا الطفل بعيد عنها، وذلك بعد مرورها علي المنزل لرؤيتهم.

و حظيت الصورة بتعاطف وحزن شديد من المتابعين مستغربين من الحالة التي وصلها إليها المجتمع الصيني بسبب فيروس"كورونا".



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