بعد دعاء الإفتاء عن كورونا.. فنان شهير بالمستشفي مرددا الدعاء

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متابعات- الدويني فولي

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دخل الفنان أحمد فلوكس، إحدى المستشفيات بعد تعرضه لوعكة صحية، ونشر صورة ظهر فيها وهو يضع “الكانيولا”، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”.
وعلق فلوكس على الصورة التي نشرها، قائلًا: “تحصنت بذي العزة، واعتصمت برب الملكوت، وتوكلت على الحي الذي لا يموت، اللهم اصرف عنا الوباء، بلطفك يا لطيف، إنك على كل شيء قدير”.


وكانت دار الإفتاء المصرية نشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، دعاء التحصين من وباء " كورونا"، تزامنا مع انتشار حالات الإصابة بفيروس كورونا فى عدد من دول العالم.


 وجاء نص الدعاء الذى نشرته دار الإفتاء المصرية:"تحصنت بذي العزة، واعتصمت برب الملكوت، وتوكلت على الحي الذي لا يموت، اللهم اصرف عنا الوباء، بلطفك يا لطيف، إنك على كل شيء قدير".



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