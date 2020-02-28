بعد دعاء الإفتاء عن كورونا.. فنان شهير بالمستشفي مرددا الدعاء

وكانت دار الإفتاء المصرية نشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، دعاء التحصين من وباء " كورونا"، تزامنا مع انتشار حالات الإصابة بفيروس كورونا فى عدد من دول العالم.





وجاء نص الدعاء الذى نشرته دار الإفتاء المصرية:"تحصنت بذي العزة، واعتصمت برب الملكوت، وتوكلت على الحي الذي لا يموت، اللهم اصرف عنا الوباء، بلطفك يا لطيف، إنك على كل شيء قدير".



