» الإفتاء : أغاني الحب جائزة لهؤلاء فقط

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الإفتاء

الاغاني

محمد وسام



ردت دار الإفتاء المصرية ،عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، علي سؤال نصه: "ما هو حكم الاستماع إلى الأغانى؟".

وأجاب عن السؤال الشيخ محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً: "الأغانى ما هى إلا كلام يقال بطرب ومقامات موسيقية، فإما أن يكون كلاماً حسنا أو سيئا".

وأضاف،: "إذا كان كلام الأغانى حسنا فهى جائزة للترويح عن النفس أو الأغانى الوطنية التى تلهب الحماس وتبعث الهمة وتقوى العزائم، أو إذا كانت للحب بين الزوجين فذلك كله حسن، أما إذا كانت مما يدعى به إلى الفاحشة والعنف أو الاعتراض على حكم الله وقضائه فهذا غير جائز".

وتابع: "الأغانى الحكم فيها لكلماتها أما الصور التى بها عرى أو تدعو إلى الإباحية وما يخالف الشرع فهذا غير جائز، وكلمات الأغانى لها نفس حكم الشعر الذى سئل عنه الإمام الشافعى فقال حسنه حسن وقبيحه قبيح".

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