» اضطرابات النوم تؤثر على القلب وتصيب بالسكتة الدماغية..تعرف على أعراضها

28 فبراير 2020 - 06:31 م

يعاني ملايين الأشخاص حول العالم من اضطرابات في النوم، الأمر الذي قد يكون له آثار صحية خطرة على الإنسان.

وحذرت كارولين بورك، خبيرة النوم من أن "اضطرابات النوم يمكن أن تؤدي إلى تدهور صحة القلب والإصابة بالسكتات الدماغية، وزيادة خطر الإصابة بالسرطان، وغيرها من أمراض".

ويصاب البعض باضطرابات النوم ما يجعلهم يكافحون من أجل التغلب على النوم والبقاء مستيقظين. وهذه الأعراض تتمثل في الآتي:

1. فرط النوم

يشعر معظمنا بالتعب، لكن الأمر يبدو مختلفًا لحوالي 20 في المائة، إذ يمكن تصنيفه على أنه "فرط النوم"، ما يُعرف أيضًا باسم "النعاس الزائد" أثناء النهار، عندما تصارع من أجل التغلب على النوم والبقاء مستيقظًا.

والذين يعانون من ذلك يمكن أن يناموا في أي وقت، في العمل، أو أثناء القيادة، وهو ليس اضطرابًا في حد ذاته، لكنه عرض خطير يمكن أن يكون له العديد من الأسباب المختلفة:

القيلولة بانتظام خلال اليوم من دون الشعور بالانتعاش

تغفو أثناء النهار، وغالبًا أثناء الأكل أو التحدث

النوم لساعات طويلة في الليل

قد تكون هذه الأعراض مؤشرًا على ما يسبب "النعاس المفرط"، لهذا من المهم أن تراجع طبيبك، حتى يتمكن من بحث سبب ذلك، والعمل على علاجه.

2. جمود النوم الطويل

وهو الشعور بالقليل من الثقل في اللحظات الأولى عندما تستيقظ من النوم. إنه يؤثر على معظمنا وعادة لا يستمر لفترة طويلة قبل أن نتمكن من مغادرة الفراش.

لكن في حالات يمكن أن تستمر ساعات عند لبعض الناس. الأشخاص المتأثرون بشدة يمكن أن يكونوا أكثر عرضة لما يعرف باسم "سكر النوم" ، أو "الباراسومنيا".

وتشمل الأعراض: الشعور بالنعاس أو الإرهاق، وقلة التركيز، وعادة ما يقوم الطبيب بتشخيصه بأن سببه ضائقة أو اضطراب.

3. الخدار

هو اضطراب دماغي نادر طويل الأجل يؤدي إلى النوم بشكل مفاجئ في أوقات غير مناسبة. تؤثر هذه الحالة العصبية على قدرة الدماغ على تنظيم دورة النوم والاستيقاظ الطبيعية.

وبينما كان يُعتقد في السابق، بأنه اضطراب في النوم، إلا أن الخدار يُعتبر الآن مرضًا مناعيًا تلقائيًا ناجم عن تدمير خلايا معينة داخل الدماغ بواسطة الجهاز المناعي. ويعاني المصابون بالخدار عادة من النعاس الشديد ويصعب عليهم البقاء مستيقظين.

هناك أيضًا من يعاني من شلل النوم والهلوسة. ويتم تشخيص الحالة، عبر استخدام سلسلة من اختبارات النوم وقياس مستويات "هيبريتين" في المخ.

4. متلازمة التعب المزمن (CFS / ME )

متلازمة التعب المزمن، والمعروفة أيضًا باسم التهاب الدماغ النخاعي العضلي (ME )، هو اضطراب معقد يتميز بالتعب المستمر المنهك.

وقالت الدكتورة سارة جارفيس، إن الأعراض الرئيسية هي التعب، لكنه أمر مختلف تمامًا عن التعب "الطبيعي"، إذ أنه "غالبًا ما يكون استنفادًا تامًا لكل عضلة في جسمك".

يجد من يعانون من ذلك أن الراحة لا تخفف من الشعور بالتعب.

تشمل الأعراض الأخرى:

آلام العضلات أو المفاصل

الصداع

التهاب الحلق

مشاكل الذاكرة

الشعور بالغثيان أو الدوار بأعراض تشبه أعراض الأنفلونزا

خفقان القلب

وقال الدكتور تشارلز شبرد من جمعية الشرق الأوسط، إنه على الرغم من هذه الأعراض، فإنه "مرض غير مرئي" وقد لا يبدو مرضيًا بالضرورة، مضيفًا: "لا يوجد علاج معروف ولا يوجد علاج فعال، ويمكن أن يؤدي إلى ضعف وظيفي أكبر من التصلب المتعدد أو السرطان".

وقال ليونارد أ. جيسون، أستاذ علم النفس بجامعة "ديبول" بشيكاغو، أخصائي متلازمة التعب المزمن، أن 90 في المائة من حالات التعب المزمن لا يتم تشخيصها.