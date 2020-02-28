  • الجمعة 28 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر08:43 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الزمالك والترجي

الزمالك يسحق الترجي بثلاثية على استاد الرعب

العزاء

بالصور.. عزاء مبارك يجمع كبار رجال دولته وعدد من المشاهير

أرشيفية

«ساويرس» يتحدى منع المهرجانات.. هجيب «شاكوش»

عزاء مبارك

مسئول سعودي بارز يصل مقر عزاء "مبارك"

أرشيفية

بعد الأعراض.. احتجاز شاب قادم من كوريا بحميات المحلة

بن سلمان

بالصور.. بكاء "محمد بن سلمان" يثير ضجة بالسعودية

أرشيفية

شديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا

أرشيفية

بالفيديو.. مفاجأة في وصية "حسني مبارك"

مصري وحبيبته البريطانية

زواج المصريين بأجنبيات.. «الحب أم المال؟»

أحمد حسن

بالفيديو.. أحمد حسن يفجر مفاجأة عن بطولة 98

اضطرابات النوم تؤثر على القلب وتصيب بالسكتة الدماغية..تعرف على أعراضها

آخر الأخبار

ارشيفية
ارشيفية
Advertisements

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

تعرف على سر وضع نقطة حمراء على جبهة نساء الهند

#

تعرف على قيمتها..السعودية تفرض رسومًا جديدة على المعتمرين

#

خالد النبوي بصحبة جيهان السادات..تعرف على السبب

#

تعرف على ابنة رشوان توفيق الذي رفض دخولها التمثيل

النوم

اضطرابات النوم

فرط النوم

يعاني ملايين الأشخاص حول العالم من اضطرابات في النوم، الأمر الذي قد يكون له آثار صحية خطرة على الإنسان.

وحذرت كارولين بورك، خبيرة النوم من أن "اضطرابات النوم يمكن أن تؤدي إلى تدهور صحة القلب والإصابة بالسكتات الدماغية، وزيادة خطر الإصابة بالسرطان، وغيرها من أمراض".

ويصاب البعض باضطرابات النوم ما يجعلهم يكافحون من أجل التغلب على النوم والبقاء مستيقظين. وهذه الأعراض تتمثل في الآتي:

1. فرط النوم

يشعر معظمنا بالتعب، لكن الأمر يبدو مختلفًا لحوالي 20 في المائة، إذ يمكن تصنيفه على أنه "فرط النوم"، ما يُعرف أيضًا باسم "النعاس الزائد" أثناء النهار، عندما تصارع من أجل التغلب على النوم والبقاء مستيقظًا.

والذين يعانون من ذلك يمكن أن يناموا في أي وقت، في العمل، أو أثناء القيادة، وهو ليس اضطرابًا في حد ذاته، لكنه عرض خطير يمكن أن يكون له العديد من الأسباب المختلفة:

القيلولة بانتظام خلال اليوم من دون الشعور بالانتعاش

تغفو أثناء النهار، وغالبًا أثناء الأكل أو التحدث

النوم لساعات طويلة في الليل

قد تكون هذه الأعراض مؤشرًا على ما يسبب "النعاس المفرط"، لهذا من المهم أن تراجع طبيبك، حتى يتمكن من بحث سبب ذلك، والعمل على علاجه.

2. جمود النوم الطويل

وهو الشعور بالقليل من الثقل في اللحظات الأولى عندما تستيقظ من النوم. إنه يؤثر على معظمنا وعادة لا يستمر لفترة طويلة قبل أن نتمكن من مغادرة الفراش.

لكن في حالات يمكن أن تستمر ساعات عند لبعض الناس. الأشخاص المتأثرون بشدة يمكن أن يكونوا أكثر عرضة لما يعرف باسم "سكر النوم" ، أو "الباراسومنيا".

وتشمل الأعراض: الشعور بالنعاس أو الإرهاق، وقلة التركيز، وعادة ما يقوم الطبيب بتشخيصه بأن سببه ضائقة أو اضطراب.

3. الخدار

هو اضطراب دماغي نادر طويل الأجل يؤدي إلى النوم بشكل مفاجئ في أوقات غير مناسبة. تؤثر هذه الحالة العصبية على قدرة الدماغ على تنظيم دورة النوم والاستيقاظ الطبيعية.

وبينما كان يُعتقد في السابق، بأنه اضطراب في النوم، إلا أن الخدار يُعتبر الآن مرضًا مناعيًا تلقائيًا ناجم عن تدمير خلايا معينة داخل الدماغ بواسطة الجهاز المناعي. ويعاني المصابون بالخدار عادة من النعاس الشديد ويصعب عليهم البقاء مستيقظين.

هناك أيضًا من يعاني من شلل النوم والهلوسة. ويتم تشخيص الحالة، عبر استخدام سلسلة من اختبارات النوم وقياس مستويات "هيبريتين" في المخ.

4. متلازمة التعب المزمن (CFS / ME )

متلازمة التعب المزمن، والمعروفة أيضًا باسم التهاب الدماغ النخاعي العضلي (ME )، هو اضطراب معقد يتميز بالتعب المستمر المنهك.

وقالت الدكتورة سارة جارفيس، إن الأعراض الرئيسية هي التعب، لكنه أمر مختلف تمامًا عن التعب "الطبيعي"، إذ أنه "غالبًا ما يكون استنفادًا تامًا لكل عضلة في جسمك".

يجد من يعانون من ذلك أن الراحة لا تخفف من الشعور بالتعب.

تشمل الأعراض الأخرى:

آلام العضلات أو المفاصل

الصداع

التهاب الحلق

مشاكل الذاكرة

الشعور بالغثيان أو الدوار بأعراض تشبه أعراض الأنفلونزا

خفقان القلب

وقال الدكتور تشارلز شبرد من جمعية الشرق الأوسط، إنه على الرغم من هذه الأعراض، فإنه "مرض غير مرئي" وقد لا يبدو مرضيًا بالضرورة، مضيفًا: "لا يوجد علاج معروف ولا يوجد علاج فعال، ويمكن أن يؤدي إلى ضعف وظيفي أكبر من التصلب المتعدد أو السرطان".

وقال ليونارد أ. جيسون، أستاذ علم النفس بجامعة "ديبول" بشيكاغو، أخصائي متلازمة التعب المزمن، أن 90 في المائة من حالات التعب المزمن لا يتم تشخيصها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

إعادة اسم مبارك ليس نكوصا عن الثورة

فراج إسماعيل

رسائل النور..الحقيقة والطريق إليها

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» مجلس الأهلي في عزاء حسني مبارك
» بالصور.. زكريا عزمي في عزاء الراحل حسني مبارك
» الصحة العالمية تحذر من اجتياح فيروس كورونا العالم
» فايلر يعلن قائمة الأهلى لمواجهة صن داونز
» مقتل وإصابة 6 من عائلة واحدة في إطلاق نار السعودية
» عقوبة جديدة من الكاف ضد الأهلي
» اضطرابات النوم تؤثر على القلب وتصيب بالسكتة الدماغية..تعرف على أعراضها
» قرعة دور الـ 16 بالدوري الأوروبي
» انتحار مسن بعد تجنب أسرته التعامل معه بالشرقية
» رسميا.. تأجيل مباراة الأهلي بسبب فيرس "كورونا"
» المكسيك تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:05 ص

  • فجر

    05:06

  • شروق

    06:29

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:29

  • مغرب

    17:57

  • عشاء

    19:27

من الى
مجلس الدولة
مجدى يعقوب
أرشيفية
سد النهضة
عبدالله رشدي يتحدث لـ"المصريون"