«ساويرس» يتحدى منع المهرجانات.. هجيب «شاكوش»

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حسن علام- متابعات

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ساويرس

المهن الموسيقية

المهرجانات

علق المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، على قرار نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني، بمنع مطربي المهرجانات من الغناء وعدم إعطائه تصاريح من النقابة مرة أخرى.
وكتب عبر فيسبوك: “بنت الجيران … مزعلاكم فى ايه ؟ دى حتى دمها خفيف و ضحكتها شربات .. و بام بام برضه مالها و احنا رايحين نسهر .. شكلها غيرة و مريسة و فذلكة و تحكم .. احنا الجمهور احرار نسمع اللى نحبه !”.

وكانت نقابة المهن الموسيقية قررت برئاسة النقيب العام الفنان هاني شاكر منع مطربي المهرجانات من الغناء.

وأعلن الفنان هاني شاكر عن هذا القرار من خلال برنامج الحكاية المذاع على فضائية أم بي سي مصر حيث صرح الفنان عن أهمية هذا القرار ومنع أغاني المهرجانات قائلا ” في الفترة الأخيرة الدنيا باظت خالص ومش معنى أن حاجة تحقق نسبة مشاهده عاليه أنها كويسة”.

وتابع "أحنا هنحاول تنفيذ القرار داه من خلال المسؤلين وشرطة السياحة والجهات المنوطة بهذا القرار".








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