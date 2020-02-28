مسئول سعودي بارز يصل مقر عزاء "مبارك"

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عزاء مبارك

عزاء حسنى مبارك

وصل إلى مقر عزاء الرئيس الراحل حسني مبارك، بمسجد المشير حسين طنطاوي بالتجمع الخامس، قبل قليل، أحمد بن عبدالعزيز قطان، وزير الدولة السعودى لشؤون الدول الإفريقية لتقديم واجب العزاء.

وشارك سفير السعودية السابق بمصر، في العزاء المقام حاليًا، حيث استقبله نجلا الرئيس الراحل علاء وجمال مبارك، كما حضر العزاء عدد كبير من المسئولين المصريين السابقين، من أبرزهم أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق، وحبيب العادلي وزير الداخلية، والفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء السابق وآخرين.

 ورحل الرئيس الأسبق، الثلاثاء، عن عمر ناهز 91 عاماً، وشيع جثمانه في جنازة عسكرية، من مسجد المشير طنطاوي، قبل دفنه بمقابر العائلة بمنطقة مصر الجديدة، وإعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام في البلاد.


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