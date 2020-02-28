» فايلر يعلن قائمة الأهلى لمواجهة صن داونز

أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،قائمة الفريق لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، المقرر لها السادسة مساء غدٍ السبت، على استاد القاهرة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت قائمة الأهلي على النحو التالي: محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير، و محمود متولي، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومروان محسن، ومحمد مجدي أفشة، وعلي معلول، وأحمد الشيخ، وأليو بادجي، وأحمد فتحي، وجونيور أجايي، وجيرالدو، ومحمد هاني.