بالصور.. عزاء مبارك يجمع كبار رجال دولته وعدد من المشاهير

28 فبراير 2020 - 07:56 م

انطلق عزاء الرئيس الأسبق حسني مبارك مساء اليوم بمسجد المشير حسين طنطاوى بالتجمع الخامس، واستقبل المعزين نجلا الرئيس الراحل "علاء" و"جمال ".



وأناب الرئيس عبدالفتاح السيسي، كبير الياوران اللواء أركان حرب صبري السيد يوسف، لأداء واجب العزاء.

وشارك في العزاء السيدة انتصار السيسي، فضلًا عن عدد كبير من المسئولين السابقين، من أبرزهم أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق، وحبيب العادلي وزير الداخلية، والفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء السابق، والفريق صدقي صبحي وزير الدفاع السابق.



وقدم العزاء أيضًا، رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف والمحامي فريد الديب وأمين عام الجامعة العربية الأسبق عمرو موسى ورئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق زكريا عزمي، ووزير الشباب الأسبق علي الدين هلال، وأحمد قذاف الدم، ووزير الري الأسبق محمود أبو زيد، وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية والإعلامي أحمد موسى والفنان يحيي الفخراني.

كما شارك في العزاء طارق عامر محافظ البنك المركزي، وأحمد بن عبدالعزيز قطان، وزير الدولة السعودى لشؤون الدول الإفريقية، واللاعب السابق محمد زيدان واللاعب أحمد حسن، والفنان حسين فهمى والفنانة لبلبة ودلال عبد العزيز وميرفت أمين.

واستدعت أسرة "مبارك" كبار القراء للتلاوة في العزاء، وهم الطبيب أحمد نعينع، وحجاج الهنداوي، وأحمد تميم المراغي، وهاني الحسيني، وعبد الناصر حرك.

وشهد العزاء إجراءات أمنية مكثفة شارك فيها قوات الأمن من ورجال الجيش والشرطة والحرس الجمهوري.



ورحل الرئيس الأسبق، الثلاثاء، عن عمر ناهز 91 عاماً، وشيع جثمانه في جنازة عسكرية، من مسجد المشير طنطاوي، قبل دفنه بمقابر العائلة بمنطقة مصر الجديدة، وإعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام في البلاد.