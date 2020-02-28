» إصابات كورونا ستبلغ ذروتها عالميا الأسبوع المقبل

28 فبراير 2020 - 10:30 م

قال وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، الجمعة، إن إصابات فيروس كورونا ستبلغ ذروتها عالميا الأسبوع المقبل.



جاء ذلك في تصريح أدلى به نمكي عقب اجتماع لمركز مكافحة كورونا في طهران.

وأكد الوزير الإيراني أن المستشفيات في البلاد بجميع أقسامها على أهبة الاستعداد لمواجهة الفيروس.

وقال: "تبين الملاحظات الوبائية الوطنية والعالمية بأن انتشار المرض سيبلغ أعلى معدلاته الأسبوع المقبل".

ودعا المواطنين إلى الامتناع عن السفر إلا للضرورة الملحة، والالتزام بتحذيرات الحكومة للحيلولة دون انتشار الوباء.

وأضاف: "لا نرى أن إخضاع المدن للحجر الصحي طريقة علمية يعتد بها".