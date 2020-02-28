غوتيرش: سنرسل فريق أممي إلى إدلب للوقوف على حقيقة ما يجري

28 فبراير 2020 - 10:40 م

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، الجمعة، أنه جاري التحضير حاليا لإرسال فريق أممي إلى محافظة إدلب شمالي سوريا للوقوف على حقيقة ما يجري على الأرض.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده غوتيرش في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وقال غوتيرش: إن "فريقا من موظفي الأمم المتحدة يجري الآن التحضير لإرسالهم إلى إدلب للوقوف على حقيقة ما يجري على الأرض"، دون ذكر المزيد من التفاصيل بهذا الخصوص.

وأكد على أن "وقف إطلاق النار في إدلب هو الحاجة الأكثر الحاحا الآن قبل خروج الوضع عن السيطرة".

وأضاف أن "ما يقرب مليون شخص فروا من منازلهم خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بينما تواصل الغارات الجوية ضرب المدارس والمرافق الطبية والمخيمات".

وحذر غوتيرش من أن "الخناق يتواصل على الناس هناك مع الوصول إلى المناطق المكتظة بالسكان"، مجدداً تأكيده على أنه "لا حل عسكري للصراع في سوريا".

وأردف قائلا: "لقد حذرت في الأيام الأخيرة مرارا وتكرارا من خطر التصعيد الخطير للأعمال العدائية شمالي سوريا دون اتخاذ إجراءات عاجلة".

وتابع: "نحن أمام واحدة من أكثر اللحظات إثارة للقلق خلال فترة الصراع السوري وكما هو الحال دائمًا ، يدفع المدنيون الثمن الباهظ".

وتشهد الأوضاع في إدلب تصاعدا غير مسبوق في ظل قصف واسع تشنه قوات النظام السوري وروسيا.