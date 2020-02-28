خطة إنسانية أممية بـ 1.82 مليار دولار لدعم الكونغو

28 فبراير 2020 - 11:00 م

أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، إطلاق خطة استجابة إنسانية للعام الجاري في الكونغو الديمقراطية، بقيمة 1.82 مليار دولار تستهدف 8.1 ملايين شخص.



وقال استيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام أنطونيو غوتيريش، إن الخطة تم إطلاقها في العاصمة كينشاسا، بالتعاون مع شركاء الأمم المتحدة في المجال الإنساني وحكومة الكونغو الديمقراطية.

وأوضح أنه "رغم التقدم المحرز في بعض المجالات عام 2019، فقد تضاعف عدد المحتاجين من 7.5 ملايين في العام 2016 إلى 15.6 مليون هذا العام (2020)".

وأشار إلى أنه "لا تزال الكونغو تعاني من أزمة إنسانية كبرى، بسبب العنف والنزاعات والكوارث الطبيعية وارتفاع مستويات الفقر وضعف البنية الأساسية العامة ونقص الخدمات الأساسية".

كما أوضح البيان أن "خمسة ملايين شخص هم من النازحين داخل الكونغو، مما يجعلها البلد الأكثر تضرراً من النزوح الداخلي في إفريقيا".

فيما ذكر أنه "يعاني ما يقدر بنحو 15.6 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد".