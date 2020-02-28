» كورونا يحرم الخليجيين "مؤقتا" من مكة والمدينة

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أعلنت السعودية، مساء الجمعة، تعليق دخول مواطني دول مجلس التعاون إلى مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بشكل مؤقت ضمن إجراءات احترازية ضد فيروس "كورونا المستجد".
وقالت وزارة الخارجية، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، إنه "تقرر تعليق دخول مواطني دول مجلس التعاون إلى مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بشكل مؤقت".
وأضافت أن "القرار يأتي حفاظا على الحالة الصحية لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف".
وأوضح البيان أن القرار لا يشمل مواطني دول مجلس التعاون الذين مضى على تواجدهم في المملكة 14 يوما متصلة، ولم تظهر عليهم علامات الإصابة بالفيروس".
وأضاف أنه "يجب على الراغبين بأداء العمرة أو زيارة المسجد النبوي منهم التقدم عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الحج والعمرة (المسار الالكتروني للعمرة) للحصول على تصريح خلال فترة التعليق المؤقت".
كانت السلطات السعودية أعلنت، الخميس، تعليق الدخول للمملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي مؤقتا للحيلولة دون وصول فيروس "كورونا الجديد" إلى البلاد.
كما تم "تعليق استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة". -

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