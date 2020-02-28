العراق.. مقتل 3 من "داعش" و3 عسكريين في كركوك وديالى

28 فبراير 2020 - 11:10 م

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الجمعة، مقتل 3 مسلحين من تنظيم "داعش" الإرهابي في عملية بمحافظة كركوك (شمال)، وقتل 3 عناصر من الجيش والحشد الشعبي في كركوك وديالى.



وقال سعد حربية، قائد المقر المتقدم (يتبع لوزارة الدفاع) في كركوك، في بيان، إن وحداتهم بالتعاون مع "خلية الصقور" وبإسناد طيران التحالف الدولي، استهدفت وكرا لـ"داعش" في وادي زغيتون مما أدى إلى مقتل ثلاثة من عناصره.



من جهتها، أعلنت خلية الإعلام الأمني (تتبع وزارة الدفاع) في بيان وصل الأناضول، أن عناصر من التنظيم تعرضوا لحاجز أمني تابع لـ"الفرقة 11" بالجيش، شمال قضاء داقوق في كركوك، ما أدى إلى مقتل جندي وإصابة آخر.



وأوضحت الخلية أن "التنظيم شن هجوما استهدف الفوج الثالث التابع للحشد الشعبي في القضاء ذاته، ما أدى إلى مقتل عنصر من الحشد الشعبي".

وقال مصدر في وزارة الداخلية، للأناضول، إن "مسلحين مجهولين اغتالوا عنصرا في شرطة ديالى، بناحية مندلي شمالي المحافظة".

وزادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بانتمائهم لـ"داعش" خلال الأشهر القليلة الماضية وبشكل خاص في المنطقة بين محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى، المعروفة باسم "مثلث الموت".

