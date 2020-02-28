إسرائيل.. إصابة ثالثة بكورونا خلال ساعات

28 فبراير 2020 - 11:20 م

أعلنت السلطات الإسرائيلية، الجمعة، إصابة شخص ثالث بفيروس كورونا خلال ساعات، ليرتفع العدد إلى 7 أشخاص، وفق إعلام محلي.



وقالت وزارة الصحة بحسب صحيفة "جيروزليم بوست" (خاصة)، إن المصاب الجديد عاد في 24 فبراير/شباط الماضي من زيارة إلى إيطاليا".



وهذه هي الحالة الثالثة التي يتم الإعلان عنها خلال ساعات في إسرائيل، إذ أعلنت السلطات في وقت سابق الجمعة، تشخيص إصابتين بالفيروس.

وكان موقع صحيفة "هآرتس" العبرية (خاصة)، قد أفاد أنه "تم الكشف عن إصابة جديدة بفيروس كورونا لشخص إسرائيلي عقب عودته من اليابان".

كما نقلت "هيئة البث" (رسمية) عن وزارة الصحة صباحا، أن المصاب الثاني "كان على اتصال وثيق مع آخر تم تشخيص إصابته، الخميس، بعد أيام من عودته من زيارة إلى إيطاليا".

وقررت إسرائيل، الخميس، منع دخول الأجانب القادمين من إيطاليا؛ بسبب تفشي فيروس "كورونا" على أراضي البلد الأوروبي.