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فاروق حسني: غياب التربية سبب ضياع الثقافة المصرية

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قال الفنان فاروق حسنى وزير الثقافة الأسبق، إنه في حالة الحديث عن مجتمع مدني يجب أن تكون التربية صحيحة مشيرا إلى أن المدنية سلوك وليست سياسة، وكلمة مثقف تعني مقدر.
وأوضح «حسنى» خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق مقدم برنامج «نظرة» والمذاع عبر قناة  صدى البلد، أن الحرية تتوقف على سلوك الفرد ومدي احترامه للمؤسسات، قائلا : «غياب التربية السليمة سبب ضياع الثقافة المصرية التي  تحول دون تطبيق الديمقراطية».
وأضاف وزير الثقافة الأسبق أن مفهوم الحرية لدينا كعرب أو كمصريين ليس واضحا، ونحن بحاجة لتصحيح المفاهيم لتفادي الوقوع في مشكلات متكررة منوها  إلى أن في حالة ما تم فهم الحرية بشكل خاطئ ستتحول حياتنا لفوضى في كل النواحي .

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