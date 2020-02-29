  • السبت 29 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر05:32 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
عمرو أديب

نصائح عمرو أديب للمصريين لتجنب الإصابة بـ"كورونا"

وزير الأوقاف

تعليق ناري لوزير الأوقاف على إلغاء تأشيرات العمرة

فاروق حسني: "إللي مش هيقبض من السيسي هيبقى ضده"

فاروق حسني يطالب بوضع قانون رادع للحد من الإنجاب

سد النهضة

هذا هو السبب الحقيقي في تعقيد مفاوضات سد النهضة

بدراوي

"بدراوي": الجنازة العسكرية لمبارك موقف حكيم من السيسي

وفاة سعودية بـ«كورونا» ترفع ضحاياه لـ446 حالة

"الصحة" تكشف حقيقة انتشار فيروس كورونا في مصر

كورونا

تطورات خطيرة بشأن "كورونا" تكشفها الصحة العالمية

أصالة

نار الغيرة تشعل بيوت الفنانين بالأزمات

الذهب

الذهب يصدم الصاغة.. والدولار يستقر

التراويح

تحركات واسعة لإقامة صلاة التراويح بالمكبرات

بالفيديو..

نصائح عمرو أديب للمصريين لتجنب الإصابة بـ"كورونا"

آخر الأخبار

عمرو أديب
عمرو أديب
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

كويتي يدعى الإصابة بـ«كورونا» هروبًا من زوجته

#

تراجع كبير في الإصابة بـ"كورونا" في الصين

#

الكويت تنقذ 700 مواطن من الإصابة بـ"كورونا"

#

الصحة العالمية تطمئن العالم بشأن "كورونا"

وجه الإعلامي عمرو أديب، بعض النصائح إلى المصريين للتجنب من التعرض للإصابة بفيروس كورونا، مشددا على ضرورة غسل اليدين بشكل دورى طوال الوقت، والحرص باستمرار فى غسلها لمدة تتجاوز الدقيقة، بالإضافة إلى تجنب اقتراب اليدين من الفم والأنف والعينين.
وعلق "عمرو أديب"  خلال برنامج "الحكاية"  المذاع على قناة mbc مصر، يوم الجمعة على عدم انصياع المصريين للنصائح التى يتلقوها لتجنب المرض قائلا: "مينفعش أقول للمصرين متحطوش إيدكم في عنيكم".
وأوضح: "لابد من تجنت العادات المصرية السيئة، مثل المصافحة المستمرة، وتجنب التقبيل بشكل مستمر مع كل الأشخاص أيا كانت درجة القرابة"، مشيراً إلى أن عدم الالتزام بهذه النصائح قد يُعرض الشعب المصرى لخطر كبير خلال الفترة القادمة، وسيجعلنا عُرضة إلى الإصابة بأى فيروس حتى، ولم يكن هذا الفيروس هو كورونا".
وشدد " أديب" على أنه خلال الأيام القليلة الماضية، شاهد تغير فى سلوك البعض فى المصافحة، وأصبح هناك وعى أكثر فيما يتعلق بثقافة السلام الحميمي والتقبيل بعد المصافحة، التى اعتاد عليها المصريين، قائلا: "أتمنى اتباع أساليب وطرق النظافة طوال الوقت لتجنب أى خطورة".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

إعادة اسم مبارك ليس نكوصا عن الثورة

فراج إسماعيل

رسائل النور..الحقيقة والطريق إليها

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» شيرين رضا: "مش عاوزة واحد يجي ينام جنبي في السرير"
» رسالة مثيرة من شيرين رضا لإبنتها نور عن عمرو دياب
» مهاتير محمد: سندعم دائما القضية الفلسطينية
» كورونا يحرم الخليجيين "مؤقتا" من مكة والمدينة
» زواج المصريين بأجنبيات.. «الحب أم المال؟»
» بالصور.. بكاء "محمد بن سلمان" يثير ضجة بالسعودية
» إصابات كورونا ستبلغ ذروتها عالميا الأسبوع المقبل
» بالفيديو.. مفاجأة في وصية "حسني مبارك"
» «ساويرس» يتحدى منع المهرجانات.. هجيب «شاكوش»
» سقوط أمطار.. الأرصاد تعلن طقس غد السبت
» كارتيرون يكشف سر ريمونتادا الزمالك أمام الترجي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • شروق

    06:27 ص

  • فجر

    05:05

  • شروق

    06:27

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:29

  • مغرب

    17:58

  • عشاء

    19:28

من الى
أصالة
التراويح
مجلس الدولة
مجدى يعقوب
أرشيفية