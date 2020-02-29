نصائح عمرو أديب للمصريين لتجنب الإصابة بـ"كورونا"

29 فبراير 2020 - 01:00 ص

وجه الإعلامي عمرو أديب، بعض النصائح إلى المصريين للتجنب من التعرض للإصابة بفيروس كورونا، مشددا على ضرورة غسل اليدين بشكل دورى طوال الوقت، والحرص باستمرار فى غسلها لمدة تتجاوز الدقيقة، بالإضافة إلى تجنب اقتراب اليدين من الفم والأنف والعينين.



وعلق "عمرو أديب" خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناة mbc مصر، يوم الجمعة على عدم انصياع المصريين للنصائح التى يتلقوها لتجنب المرض قائلا: "مينفعش أقول للمصرين متحطوش إيدكم في عنيكم".



وأوضح: "لابد من تجنت العادات المصرية السيئة، مثل المصافحة المستمرة، وتجنب التقبيل بشكل مستمر مع كل الأشخاص أيا كانت درجة القرابة"، مشيراً إلى أن عدم الالتزام بهذه النصائح قد يُعرض الشعب المصرى لخطر كبير خلال الفترة القادمة، وسيجعلنا عُرضة إلى الإصابة بأى فيروس حتى، ولم يكن هذا الفيروس هو كورونا".

