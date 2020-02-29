» وفاة المفكر و الداعية الإسلامي "محمد عمارة" .. وهذه وصيته

وأضاف: توفي أبي رحمه الله في هدوء و بدون أي ألم أو معاناة يحيط به أسرته الصغيرة و يدعو لأمي و لكل أولاده و أحفاده و احبابه و قال لكل واحد منهم : أحبك .. و انا راض عنك.



