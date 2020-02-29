الأوقاف عن منع صلاة الجمعة بسبب كورونا: نتبع العلم

29 فبراير 2020 - 09:39 ص

عقب الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على ما يثار بشأن منع صلاة الجمعة والجماعة في الدول التي انتشر بها فيروس كورونا، قائلاً: "الرأي الديني لا يسبق الرأي العلمي، وأهل الاختصاص هم الأهم في تقديم الرأي".

وأضاف "جمعة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب أن الرأي الديني يتبع الرأي العلمي المختص.

وتابع: "إذا قررت وزارة الصحة، ومنظمة الصحة العالمية بأن الخطر داهم، وانتشار الفيروس سريع، فإن ما يسري على العمرة يسري على الحج، والجمعة، وكل التجمعات الدينية أو العلمية أو الكروية، معقبًا: "عندنا أمل في الله قبل رمضان وموسم الحج يرفع الله البلاء عن البشرية جمعاء".