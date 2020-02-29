تصريح مفاجئ من "فاروق حسنى".. يحذر من هذا الأمر

29 فبراير 2020 - 10:26 ص

قدم فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، اقتراحًا لحل أزمة الكثافة السكانية، مطالبًا بوضع نص في القانون يضمن مزايا وحوافز إيجابية للأسرة التي تنجب طفلاً واحدًا أو طفلين، على أن يتم وضع آليات عقابية في حالة الطفل الثالث.

وأَضاف حسني خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، قائلاً: "علشان الدولة تعيش لازم يكون عندنا قانون يوقف طوفان كثرة الإنجاب، ويجب وضع قانون للحد من كثرة الإنجاب".

وتابع: "الأزهر كيان مهم سياسيًا من أجل دولة إسلامية صحيحة، معقبًا: "الدولة المدنية في مصر بأمان، لكن شبح الإخوان ما زال موجودا".