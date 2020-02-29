» الأهلى يستضيف صن دوانز باستاد القاهرة

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يستضيف فريق الأهلي، نظيره صن داونز الجنوب أفريقي في السادسة مساء اليوم على استاد القاهرة ضمن مباريات الذهاب لدور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

المارد الأحمر يدخل اللقاء وهو يفكر فى الثأر من بطل جنوب أفريقيا بعد الهزيمة المذلة أمامه بالموسم الماضى بنفس الدور بخمسة أهداف نظيفة فى مباراة الذهاب ببريتوريا وهى الهزيمة التى أطاحت بالأهلى من البطولة بعدما اكتفى بالفوز بهدف نظيف فى لقاء العودة. 

وعلى الجانب الآخر يدخل فريق صن داونز بمعنويات مرتفعة، حيث أدى الفريق تدريبات على مدار 3 أيام فى القاهرة.

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