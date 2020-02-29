» بعد خطبتها.. ديانا كرزون تتصدر تريندات جوجل

29 فبراير 2020 - 10:41 ص

تصدرت الفنانة الأردنية، ديانا كرزون، مؤشرات البحث في جوجل، وذلك بسبب خطبتها على الإعلامي معاذ العمري.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا جديدة لـ ديانا كرزون من حفل خطبتها على الإعلامي الأردني معاذ العمري، وسط حضور الأقارب والأصدقاء.

تألقت ديانا كرزون فى حفل خطبتها بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانًا طويلاً باللون الأوف وايت واتسم التصميم بالتطريزات الجذابة والراقية التى منحتها إطلالة مميزة، وقد حمل فستان ديانا كرزون توقيع دار الأزياء العالمية لابورجوازي.