وصية مبارك لشعبه قبل وفاته.. واعتراف مهم

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نشر علاء مبارك، النجل الأكبر للرئيس الراحل محمد حسني مبارك، عبر حسابه بموقع "تويتر"، مقطعًا صوتيًا مسجلا لوالده، مؤكدًا أنها وصية والده الأخيرة لشعب المصري.

وقال مبارك في الفيديو: "لعل حديثي إلى حضراتكم اليوم هو آخر ما أتحدث به لبني وطني قبل أن ينتهي العمر ويحين الأجل، وأوارى في تراب مصر الطاهر، إنني وقد اقترب العمر من نهايته، أحمد الله مرتاح الضمير، أن قضيته مدافعا عن مصر ومصالحها وأبنائها، حربا وسلاما".

 وتابع: "إنني بخبرة السنين أقول لكل مصري ومصرية.. حافظوا على وحدة الوطن والتفوا حول قيادته.. انتبهوا لما يحدق بالوطن من أخطار، وما يحاك له من مخططات ومؤامرات"، مضيفًا: "مصر أمانة في أعناق الشعب.. أحفظوها وارعوا عهدها واحملوا رايتها، وامضوا بها إلى الأمام".

واختتم الرئيس الراحل وصيته بالدعاء لمصر، قائلا: "حمى الله مصر ورعاها وأعلى رايتها وحمى شعبها الأبي الأصيل".

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