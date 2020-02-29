إثيوبيا تريد بيع مياه النيل.. تطورات صادمة يكشفها وزير سابق

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إثيوبيا

ام بى سى مصر

الرى

اديب

أكد الدكتور محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، أنه توقع غياب الطرف الإثيوبي المشارك في مفاوضات سد النهضة بواشنطن، قائلاً: "هدف إثيوبيا الخفي والحقيقي هو التحكم الكامل في مياه النيل الأزرق وبيعها، مؤكدًا الجانب الإثيوبي سبق وتحدث عن تسعير المياه في اتفاقية عنتيبي".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب، أن هدف إثيوبيا في المفاوضات المعلن يختلف عن الحقيقي، لافتًا إلى أن إثيوبيا تتعمد التسويف والتأجيل.

وطالب وزير الري الأسبق أمريكا باعتبارها هي من دعت إلى هذه السلسلة التفاوضية بالضغط على إثيوبيا ومعرفة هدفها من وراء تغيبها عن المفاوضات، داعيًا لضرورة تدويل قضية النيل وسد النهضة حتى يشعر العالم كله بخطورة الموقف.

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