بعد الطيار المفصول.. محمد رمضان يتبرع لأحد المستشفيات

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محمد رمضان
محمد رمضان
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انستجرام

تبرع

محمد رمضان

حميات العباسية

فاجأ الفنان محمد رمضان، متابعيه، عبر حسابه على إنستجرام، بإعلانه التبرع لمستشفى حميات العباسية، وذلك بعد استغاثة أحد متابعيه له .

بدأ الأمر عندما استغاث به أحد الجمهور من خلال التعليقات على منشور له عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، حيث قال: "أستاذ محمد رمضان بما إن حضرتك بتعمل خير كتير زي ما بتقول وربنا يقدرك يا رب ويتقبل منك، حميات العباسية محتاجة تبرعات أرجو حضرتك تهتم لو بجزء بسيط".

وقام محمد رمضان بالرد على التعليق قائلًا: "حبيبي يا محمد.. بكره بإذن الله هيتم التواصل مع إدارة المستشفى اطمن".



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