أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

محمد عبد الحارس
تقام اليوم العديد من المباريات بمختلف البطولات، أبرزها مواجهة الأهلى وصن داونز فى دورى أبطال أفريقيا.
"المصريون" تستعرض أبرز مواعيد هذه المباريات والقنوات الناقلة:
دورى أبطال أفريقيا
06:00 الأهلى vs صن داونز ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 1HD
09:00 الوداد البيضاوى vs النجم الساحلى ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 1HD .
الدورى الإنجليزى
05:00 ـ بورنموث vs تشيلسي ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 2 HD .
07:30 ـ واتفورد vs ليفربول ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 2 HD .
برايتون X كريستال بالاس - 02:30 مساءً - بي إن سبورتس 2
نيوكاسل يونايتد X بيرنلي - 05:00 مساءً - بي إن سبورتس 8
وست هام يونايتد X ساوثهامتون - 05:00 مساءً - بي إن سبورتس 13
الدورى الفرنسى
06:00 ـ باريس سان جيرمان vs ديجون ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 6 HD .
الدورى الألمانى
04:30 ـ هوفنهايم vs بايرن ميونيخ ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 5 HD .
04:30 ـ بوروسيا دورتموند vs فرايبورج ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 7 HD .
الدوري السعودي
الفتح X الوحدة - 02:40 مساءً - السعودية الرياضية 1
الاتفاق X أبها - 05:20 مساءً - السعودية الرياضية 2
الاتحاد X الشباب - 07:40 مساءً - السعودية الرياضية 1
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