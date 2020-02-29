  • السبت 29 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر12:40 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
محمد رمضان

بعد الطيار المفصول.. محمد رمضان يتبرع لأحد المستشفيات

فيروس"كورونا"

"إيكونوميست" تحذر: كورونا آت للجميع.. فاستعدوا

أرشيفية

مذيعة كويتية تبكي بسبب مبارك

ارشيف

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

وزير الإسكان

بشرى سارة للعاملين بقناة السويس

سد النهضة

إثيوبيا تريد بيع مياه النيل.. تطورات صادمة يكشفها وزير سابق

المشير طنطاوي

اللواء سمير فرج: المشير طنطاوي بصحة جيدة

مبارك

وصية مبارك لشعبه قبل وفاته.. واعتراف مهم

مرتضى منصور

مرتضى منصور يصدم رئيس "الجبلاية" بهذا الأمر

فاروق حسني

تصريح مفاجئ من "فاروق حسنى".. يحذر من هذا الأمر

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

الرياضة

ارشيف
ارشيف
Advertisements

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة لها

#

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة لها

#

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

#

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة لها

بطولات

الدوري

كاس

مباريات

لوحات.

تقام اليوم العديد من المباريات بمختلف البطولات، أبرزها مواجهة الأهلى وصن داونز فى دورى أبطال أفريقيا.

"المصريون" تستعرض أبرز مواعيد هذه المباريات والقنوات الناقلة:

دورى أبطال أفريقيا

06:00  الأهلى vs صن داونز ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 1HD

09:00  الوداد البيضاوى vs النجم الساحلى ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 1HD .

الدورى الإنجليزى

05:00 ـ بورنموث vs تشيلسي ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 2 HD .

07:30 ـ واتفورد vs ليفربول ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 2 HD .

برايتون X كريستال بالاس - 02:30 مساءً - بي إن سبورتس 2

نيوكاسل يونايتد X بيرنلي - 05:00 مساءً - بي إن سبورتس 8

وست هام يونايتد X ساوثهامتون - 05:00 مساءً - بي إن سبورتس 13

الدورى الفرنسى

06:00 ـ باريس سان جيرمان vs ديجون ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 6 HD .

الدورى الألمانى

04:30 ـ هوفنهايم vs بايرن ميونيخ ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 5 HD .

04:30 ـ بوروسيا دورتموند vs فرايبورج ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 7 HD .

الدوري السعودي

الفتح X الوحدة - 02:40 مساءً - السعودية الرياضية 1

الاتفاق X أبها - 05:20 مساءً - السعودية الرياضية 2

الاتحاد X الشباب - 07:40 مساءً - السعودية الرياضية 1


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

إعادة اسم مبارك ليس نكوصا عن الثورة

فراج إسماعيل

رسائل النور..الحقيقة والطريق إليها

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» ترميم مسلتين دمرتا نتيجة زلزال في الشرقية
» السعودية تطالب مواطنيها بعدم السفر لدولة عربية
» وفاة برلماني إيراني بعد إصابته بكورونا
» افتتاح متحف آثار الغردقة بتكلفة 160 مليون جنيه
» شاهد.. العناني يتسلم جزءًا من كسوة الكعبة كهدية من السعودية
» عقب الصلاة مرتين على مبارك.. الإفتاء يجوز بشرط
» زعيم كوريا الشمالية يحذر من أمر خطير بسبب "كورونا"
» بعد خطبتها.. ديانا كرزون تتصدر تريندات جوجل
» الأهلى يستضيف صن دوانز باستاد القاهرة
» "ترضى بنتك تدخل الفن؟" .. هكذا أجاب أحمد السقا على هذا السؤال
» شاهد .. فنانة شهيرة وابنتها تؤديان العمرة بالأراضي المقدسة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:29 م

  • فجر

    05:05

  • شروق

    06:27

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:29

  • مغرب

    17:58

  • عشاء

    19:28

من الى
أصالة
التراويح
مجلس الدولة
مجدى يعقوب
أرشيفية