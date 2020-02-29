» الولايات المتحدة تؤجل اجتماع زعماء "آسيان"

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اجتماع زعماء" آسيان"
اجتماع زعماء" آسيان"
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متابعات - أمينة عبد العال

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الولايات المتحدة

اجتماع

زعماء" آسيان"

قررت الولايات المتحدة الأمريكية تأجيل اجتماع زعماء دول جنوب شرق آسيا "آسيان" بسبب مخاوف بشأن انتشار فيروس كورونا.

وأفاد مطلعون بأن القمة من المقرر أن تستضيفها واشنطن  في 14 مارس لافتة إلى أن وزارة الخارجية لم ترد حتى الآن على طلب التعليق، حسبما نشرت" رويترز".

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وجه دعوة لـ زعماء الرابطة المؤلفة من 10 دول للاجتماع في مدينة لاس فيجاس بعدما غاب عن قمة الرابطة التي عقدت في بانكوك في نوفمبر الماضي.

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