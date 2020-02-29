صاحب معرض سيارات يضع حمو بيكا في ورطة

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حمو بيكا
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الشرقية

النيابة

حمو بيكا

معرض السيارات

أصدرت نيابة قسم ثان الزقازيق، حكمًا بالتحفظ على صاحب معرض سيارات لدعوته حمو بيكا، مطرب المهرجانات الممنوع من الغناء لإحياء حفل افتتاح هذا المعرض، واكتشفت النيابة في تحقيقاتها أن المعرض بدون ترخيص.

وكان اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من قسم شرطة ثان الزقازيق، يفيد بورود بلاغ من خالد بيومي نقيب الموسيقيين بالشرقية، لمنع مطرب المهرجانات من إحياء حفل افتتاح معرض سيارات كان مقررًا إقامته غدا السبت بمدينة الزقازيق، وذلك التزامًا بقرار نقابة المهن الموسيقية بمنع عدد من مطربي المهرجانات من الغناء.

وتم ضبط صاحب المعرض، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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