مصطفي بكري يكشف هذا الأمر عن المشير طنطاوي

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مصطفى بكرى

المشير طنطاوي

علق الكاتب الصحفي، مصطفي بكري، على الشائعات التي تداولت حول وفاة المشير، محمد حسين طنطاوي،مؤكدًا أنها عارية تمامًا من الصحة، وفق مصادر مقربة .

وكتبت مصطفي بكري، عبر حسابه على "تويتر"، قائًلا:"سألت مصادر موثوقة ومقربة عن صحة الشائعات التي تتردد حول المشير طنطاوي وثبت أنها غير صحيحة ،حفظ الله لنا المشير طنطاوي الوطني الجسور والقائد الفذ الذي حمي البلاد من الفوضي والإنهيار في واحد من أخطر فترات التاريخ المعاصر وتحمل مسئولية كما قال الرئيس السيسي تنوء عن حملها الجبال".

وكان قد كشف اللواء الدكتور سمير فرج، مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، حقيقة تدهور صحة المشير محمد حسين طنطاوى ودخوله المستشفي.

وأكد "فرج" أن المشير بخير ويتواجد فى منزله وكان قد أصدر نعيًا للرئيس الأسبق حسنى مبارك، فى إحدى الصحف القومية منذ يومين، بحسب اليوم السابع .

يذكر أن المشير محمد حسين طنطاوى، تخرج فى الدفعة 35 حربية، فى الأول من إبريل 1956، وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية، ودورة كلية الحرب العليا، وترقى فى المناصب، حتى تولى وزارة الدفاع عام 1991، ورقى إلى رتبة المشير فى أكتوبر 1993، واستمر فى منصبه حتى خروجه فى أغسطس 2012.


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