لم يقبلنى مرة رغم زواجنا منذ شهور!

29 فبراير 2020 - 02:07 م

السلام عليكم

اعرض لكم مشكلتي واسأل الله التوفيق والسداد لنا جميعا

اريد ان استشيركم دكتورة أميمة، ما هي الحلول لمشكلتي والتي هي

انا متزوجه منذ ثلاثه اشهر وامر بنفسيه سيئه واصابني الاكتئاب المرضي بسبب المشاكل منها بسبب زوجي ومنها بسبب أمور أخرى متعلقه فيّ

قبل الزواج :

نتيجه لظروف حصلت لي في حياتي كنت ارفض فكرة الزواج منذ مراهقتي وعندما كبرت ومع وجود الخطاب وبعد ضغط الشديد من اهلي ادركت اني لست طبيعيه بهذا التفكير فحاولت ان اعالج نفسي عن طريق الاستشارات والقراءه بالنت والكتب وقد تقدم لي شاب من قرابه بعيده وقيل انه صاحب خلق ودين وخصوصا بره بوالديه وبعد وقت طويل من الحيره والاستشاره والاستخاره وافقت عليه مع اني لم اكن فيه حاله استقرار نفسي وماجعلني اعاني ما وجته من زوجي

وقت عقد القران

لا يحادثني الا قليلا ومع قرب الزواج توقف وقال بعدها ان السبب انشغاله

بعد الزواج :

- لم يتم بيننا اي علاقه خاصه ولا مبادره عاطفيه الا مره بعد زياره ابيه والذي اعتقد بسبب ضغط والده عليه وكانت اول مبادره ولكن لكم يكمل لاني لم اكن مستعده وكانت بعد شهر ونصف من الزواج

وقد اخبرني بعد زواج باسبوعين انه يعاني من خجل مرضي (رهاب الجنس) ولم يتعالج قط ولكنه سيتعالج ولم الاحظ تغير الى الان

- لم اجد اي نوع من تقارب جسدي كالازواج سوى مسك اليد عند الخروج خارج البيت وحتى لم يتم القبله الى الان ولم يتم اي نوع من التقارب عاطفي كالكلام وقضاء الوقت الا نادرا على الرغم انه يتعرف بحبه لي وعدم تقصيري معه

- يكثر من مسك الاجهزة الاكترونيه

-نادرا ما يكون بيننا حوار وغالبا انا من ابدأه واجد صعوبه لان عادتي هي الهدوء وقله الكلام

- مع الذكر انه يعمل بشركته اخيه مع العلم ان اخيه من طلب منه ولا يداوم الا قليلا وقد اخبرني انه يريد ان يكمل دراسته

- مع الذكر انه يصلي ولكن من غير جماعه ويتقف ويهتم بعائلته ولديه اخلاق كما ان شخصيته بارده وهادئه

اما انا فإني اعاني لهذه الاسباب :

فحقيقه قبل كنت لا اهتم بالزواج ولا اشعر اني بحاجه اليه مع معرفتي باهميته شرعا واجتماعيا وغيره ولكنه كلام لا معنى له بالنسبه لي ولان بعد الزواج اشعر انه لا يناسبني وان كان فإني لا اناسب زوجي فأنا لا ابادر واخجل وهادئه كما هو وحاولت ان اتغير وان اصارحه ولكنه صعب علي

في حقيقه اشعر بالندم على الموافقه وانه ليس كما قد اخبرت به ان الزواج امر محبب وخير لي كما أني لا اشعر انه يوجد سبب خاص بي لقرار الزواج يجعلني استمر فانا لم اختار القرار سوى لطلب السعاده وهذا مالا اجده ولذا اصبحت اميل لقرار الانفصال وان كان ليس بالامر السهل ولكن لا اريد ان افعل شيئا قبل استشارتكم فأنتم أهل الخبره والعلم جزاكم الله خيرا

(الرد)

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،

حبيبتى أنت وزوجك للأسف تعانيان من رهاب الزواج، وما بدر من أهليكما من ضغط أضر أيضا بالعلاقة بينكما وزاد من سوء وحدة هذه الحالة النفسية التى تعانيان منها أنت وزوجك، ويبدو أن الثقافة النفسية الزواجية ليست متوفرة لدى أسرتك وأسرته، وبالتالى لم يتم التمهيد لكما بشكل سليم قبل الخطبة و أثنائها وحتى بعد الزواج..

و في حالتكما دائما أنصح بضرورة الثقافة الزواجية والجنسية لاجتياز المراحل الأولى من الزواج سواء للمقبلين عليه أو الذين تزوجوا بالفعل، ولهذا فأنتما تحتاجان إلى جلسات وكورسات تدريب نفسي اجتماعي للإرشاد الزواجى، وبما يبدو لي أنكما من دولة أخري شقيقة غير مصر، فهنا يكون الأمر صعب لاستضافتكما لدى بمركز استشارات العلاقات الزوجية والأسرية الخاص بي بمصر..ولذلك سوف أشرح لك هنا بمزيد من الاختصار المفيد إن شاء الله كيفية التعامل بقدر المستطاع:

أولاً يجب التأكد من أن زوجك سليم صحياً وقدرته الجنسية طبيعية ولا تحتاج إلى تدخل لأطباء متخصصين لعلاجه من ضعف معين لا قدر الله..

ثانياً:بعد الاطمئنان منه على قدراته..كان لابد وأن يتم الحديث معه شخصياً بشكل خاص ثم في وجودك معه، ولكن نظراً لأنك أنت وحدك من راسلتينى وهو على غير علم بكلامى هذا..فسوف أوجه حديثي إليك كخطوات أولية في التعامل..

ثالثاً: عليك حبيبتى أن تعلمى جيدا أن العلاقة الجنسية هى غريزة طبيعية قد خلقها الله تعالى مع البشر كحاجة له كحاجتهم للطعام والشراب وغيرهما، ولكن الله عز وجل قد أضفي على هذه الغريزة حصناً شرعياً لا يجب على الإنسان ممارستها إلا بالزواج الشرعي وبمباركة أولى الأمر والأهل والمعارف للإشهار..فإذا سلمنا بأنه أمراً طبيعياً ومن حق كل المخلوقات بما يرضي الله تعالى، فسوف لا نخشاه ولا نحقره ولا ننكره، بل وسوف نقدر إجلالا قيمة الزواج وضرورته وميثاقه الغليظ، وكل من تزوج من شريك للحياة صالح ويتق الله فيه، أن يحمد الله تعالى على نعمة الزواج بل ويشجع ويساعد عليها غير المقتدر لإعفاف أخواتنا وأخواننا في الله..

وبعد اقتناعك بفكرة الزواج الجميل الذي شرعه الله لعباده، فيجب على كل متزوج ومتزوجة أن يحاول الاستمتاع بكل لحظة تمر عليه وهو يتعامل مع شريك حياته ويتذكر دائما أنها نعمة وليست نقمة..

وإن كان زوجك خجول أو يستاء من المعاملة، فينبغي عليك أن تبدئي دائما معه ولا تملى من التزين له وتدليله والاقتراب منه واحتضانه وتقبيله، وذلك ضروري لتحريك الغريزة لديه مع تحريك جميع حواسه، فالبصر دعيه يراك في أجمل الثياب وأكثرها إغراء، والسمع فلسانك ينطق بأعذب الكلمات والتنهدات بلا خجل، واجعلى أنفه يشتم منك أطيب العطور النسائية المميزة، وحاسة اللمس لا تجعليها تنقطع عنه من يديك وجسدك، كل ذلك قدر الإمكان!!

مع عدم التركيز عليه فقط فيجب أيضا أن تتركين لنفسك الفرصة للاستجابة معه لتحريك غريزتك أيضاً، فكلاكما يحتاج إلى تحريكها، وهناك بعض الأدوية التى تساعد على التنشيط، يمكنكما تناولها عن طريق طبيب متخصص تذهبان إليه معاً..ومن الضرورى أن تتحدثين معه دوما عن هذه العلاقة ومعرفة كلا منكما لخبرات الأخر فيها، مع القراءة والاطلاع دائما فيما يخص الصحة الجنسية للزوجان.. والحياة الزوجية ككل..

حافظى على زوجك حبيبتى فهو زوج فاضل ونادراً ما تجد الفتاة مثله في الالتزام والأخلاق، فقط ينقصه أن يتثقف جنسياً بالمشاركة معك، وشيئاً فشيئاً مع مزيد من الحب والتقارب الجسدى اللطيف بينكما سوف يغير الكثير من طبيعة التعامل وكسر الحواجز النفسية بينكما، وفقكما الله.

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للتواصل.. وإرسال مشكلتك إلى الدكتورة / أميمة السيد:-

[email protected]

مع رجاء خاص للسادة أصحاب المشاكل بالاختصار وعدم التطويل في رسائلهم..

وفضلا..أى رسالة يشترط فيها الراسل الرد فقط عبر البريد الإلكتروني فلن ينظر إليها..فالباب هنا لا ينشر اسم صاحب المشكلة، ونشرها يسمح بمشاركات القراء بأرائهم القيمة، بالإضافة إلي أن الجميع يستفيد منها كتجربة فيشارك صاحبها في ثواب التناصح.

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