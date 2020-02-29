بالفيديو.. "أردوغان" يُشيّع جنوده قتلى إدلب

29 فبراير 2020 - 04:53 م

شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، في مراسم تشييع الجنود الأتراك التسعة الذين قتلوا فى سوريا.

وقتل 9 جنود أتراك بغارة سورية في إدلب مؤخرا، وألقى أردوغان كلمة طلب فيها "الرحمة للجنود الشهداء"، قبل أن يتلو الفاتحة على أرواحهم.

يذكر أنه قتل وأصيب العشرات من الجنود الأتراك بقصف جوي سوري في إدلب، وردت أنقرة على إثره بضربات ضد قوات الجيش السوري في المنطقة.





وكان أردوغان أكد عزم أنقرة على تحديد منطقة آمنة بعمق 30 كم شمال سوريا، مشيرا إلى أن واشنطن وموسكو لم تنفذا ما تعهدتا به لتركيا في الشمال السوري.

وأعلن أن الجيش التركي قتل وجرح أكثر من 2000 عنصر من القوات السورية، ودمر عشرات الدبابات والمدرعات واستهدف العديد من المواقع العسكرية، مؤكدا أن دماء الجنود الأتراك الذين قتلوا في إدلب لن تذهب سدى، وأن الضغط على الجيش السوري سيزداد.