» مدرب صن داونز يشير لجماهير الأهلي بـ«الخمسة»

29 فبراير 2020 - 05:10 م

استفز بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب إفريقي، جماهير الأهلي المتواجدة في ملعب القاهرة الدولي لمساندة الفارس الأحمر اليوم السبت، في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ووصل موسيماني إلى أرضية ستاد القاهرة، وأشار في وجه جماهير الأهلي بالخمسة، وذلك في إشارة إلى خماسية فريقه التي سجلها في مرمى الأهلي في مباراة الموسم الماضي.

الجدير بالذكر أن الأهلي ودع بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي، بعدما تلقى خمسة أهداف من صن داونز في مباراة الذهاب في جنوب إفريقيا، وفي مباراة العودة سجل هدفًا واحدًا.