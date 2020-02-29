"كورونا" يتفشى في إيران بطريقة غريبة

29 فبراير 2020 - 05:11 م

حذرت السلطات الإيرانية، من بلوغ تفشي فيروس كورونا المستجد ذروته خلال الأيام القادمة.

جاء هذا في تصريحات لوزير الصحة سعيد نمكي، موضحًا أن دراسات علم الأوبئة التي أجريت في إطار الرصد الدولي والمحلي وظهور فيروس كورونا في الدول الأخرى تشير إلى أن الذروة الرئيسية للفيروس في البلاد ستكون خلال الأيام القادمة والأسبوع القادم.

وشدد نمكي على أن هذا الكلام لا يعني بتاتا إثارة الرعب لدى المواطنين، معربا عن قناعته بقدرة الدولة على السيطرة على هذه الذروة بفضل "يقظة المواطنين ومجيء جميع المعنيين والأجهزة ووسائل الإعلام إلى الساحة والإشراف من قبل قيادة البلاد"، حسب وكالة "فارس" شبه الرسمية.

ودعا الوزير المواطنين إلى الامتناع قدر الإمكان عن التنقلات غير الضرورية والالتزام بالشروط الصحية اللازمة للوقاية من الفيروس، مشيرا إلى أن الحكومة لا تعتمد على أسلوب فرض الحجر الصحي على المدن التي يتفشى فيها الفيروس بأكملها.

من جانبه، صرح المتحدث باسم وزارة الصحة، کيانوش جهان بور، أثناء مؤتمر صحفي اليوم السبت، بأن سلطات البلاد تستعد لإمكانية إخضاع عشرات آلاف المواطنين للفحص الطبي في محاولة لردع تفشي الفيروس في أراضيها، حسب وكالة "أسوشيتد برس".

وأكد المسؤول ارتفاع حصيلة الضحايا الرسمية جراء فيروس كورونا في إيران إلى 43 حالة وفاة و593 حالة إصابة، بعد رصد تسع وفيات و205 حالات إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.