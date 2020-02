فيديو صادم.. طعن امرأة بحقنة «سائل مني» داخل سوبر ماركت

ألقت الشرطة الأمريكية، القبض على رجل قام بطعن امرأة بحقنة مملوءة بالسائل المنوي.

ووقع الحادثة داخل "سوبر ماركت" بولاية ماريلاند الأمريكية، حيث أظهر مقطع فيديو نشرته الشرطة أحد الأشخاص بينما يهاجم امرأة من الخلف، ويطعنها في مؤخرتها بما قال المحققون إنه حقنة مملوءة بالسائل المنوي.

وأبلغت المرأة الشرطة بالواقعة، التي حدثت بينما كانت تعود بعربة التسوق إلى الوراء، حيث فوجئت بشخص يصطدم بها ويقوم بوخزها من الخلف.

وقالت شرطة "آن أروندل" في بيان إن توماس براون ستين (51 عامًا) اعتقل يوم الثلاثاء، بعد أن اتهمته امرأة بطعنها بحقنة سائل منوي أثناء تسوقها داخل محل بقالة في 18 فبراير.





وأبلغت المرأة التي أصيبت بحالة من الصدمة، المحققين أنها طعنت بإبرة، وأجبرت على الخضوع لاختبارات البول والدم، والحصول على أدوية لمدة 30 يومًا.

وإلى جانب هذه المرأة، يتهم الرجل أيضًا بمحاولة حقن امرأتين أخريين في محل بقالة، ووجهت إليه تهمة الاعتداء من الدرجة الأولى والدرجة الثانية وتعريض الغير للخطر. وهو محتجز حاليًا.







ويعتقد المحققون، أنه قد يكون هناك ضحايا آخرون لحوادث مماثلة وحثوا الضحايا المحتملين على الإبلاغ عن أي حوادث مشبوهة.

وعثرت الشرطة على حقنة كبيرة مملوءة بالسائل المنوي في سيارة المتهم، والمزيد من الحقن في منزله.

