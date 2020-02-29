» «أزارو» يسجل «هدفين» مع الاتفاق في الدوري السعودي

29 فبراير 2020 - 06:53 م

أحرز المغربي وليد أزارو، مهاجم فريق الاتفاق، هدفين لفريقه في أول 5 دقائق، من المباراة المقامة حاليًا أمام أبها، ضمن منافسات الجولة الـ20 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

افتتح وليد أزارو التسجيل للاتفاق في الدقيقة الثانية برأسية رائعة بعد ركنية نفذها زميله سعد السلولي، ليعود بعدها بثلاث دقائق، موقعًا على الهدف الثاني له ولفريقه، بعد غياب الرقابة الدفاعية لمدافعي نادي أبها.

وبذلك الهدف، رفع أزارو، رصيده من الأهداف للهدف رقم 3، حيث سجل من قبل هدفًا في نظيره نادي الفيصلي.

يذكر أن أزارو انتقل لصفوف نادي الاتفاق قادمًا من النادي الأهلي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.