» أحمد جلال رئيسًا لبعثة الزمالك في تونس

29 فبراير 2020 - 07:07 م

قرر مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، تكليف أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادى، برئاسة بعثة الفريق في تونس قبل مواجهة الترجى، التى ستقام يوم الجمعة القادمة، فى إياب دور ربع النهائى من منافسات دورى أبطال إفريقيا.

ويغادر الزمالك، يوم الثلاثاء المقبل، على متن طائرة خاصة متجهًا إلى تونس من أجل الاستعداد مبكرا فى الأراضى التونسية لموقعة الترجى التى ستجمع الفريقان على ملعب رادس، فى اللقاء الذى فضل فيه مجلس إدارة الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، سفر الفريق على متن طائرة خاصة إلى تونس، لمنح اللاعبين مزيدًا من الراحة وتجنبًا لإرهاق اللاعبين فى ظل المباريات المتلاحقة التى يخوضها الأبيض فى البطولات المختلفة، خاصة فى ظل سعى المجلس فى تحقيق رغبة جماهير أبناء ميت عقبة، فى المنافسة على لقب دورى أبطال أفريقيا فى نسخته الجارية، بعدما ابتعد اللقب عن القلعة البيضاء منذ عام 2002، عندما توج باللقب على حساب الرجاء البيضاوى المغربى.

وفاز فريق الزمالك على الترجى التونسى بنتيجة 3 / 1 فى اللقاء الذى أقيم باستاد القاهرة فى ذهاب دور الـ8 لدورى أبطال أفريقيا، وسط حضور 30 ألف مشجع، أمس الجمعة، تقدم الترجى فى الدقيقة 27 عن طريق عبد الرؤوف غيث، قبل أن يتعادل محمد أوناجم للزمالك فى الدقيقة 30 ويحرز أشرف بن شرقى هدف التقدم فى الدقيقة 72، ومحمود علاء الهدف الثالث من ضربة جزاء فى الدقيقة 93.

وقدم نادى الترجى التونسي تظلما رسميا لدى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" ضد طرد بن رمضان لاعب الفريق فى مباراة الزمالك بربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، وبرر نادى الترجى تظلمه بأن بن رمضان كان بعيداً عن الحكم المغربى رضوان جيد ولم يكن يستحق الطرد، ومن المنتظر أن تناقش لجنة الانضباط فى الكاف تظلم الترجى لحسم موقف اللاعب سواء بإيقافه المباراة المقبلة أو رفع الطرد عنه.