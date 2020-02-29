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العثور على 120 مليون جنيه بحوزة متسولة بعد وفاتها

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متسولة
متسولة
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الطيب حسين

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120 مليون جنيه

وفاة متسولة

كشفت صحيفة البيان الإماراتية، عن العثور على جثة متسولة في فرنسا بحوزتها 7 ملايين يورو ما يعادل نحو (120 مليون جنيه مصري).

وكانت الشرطة الفرنسية قد عثرت على الجثة بعد انبعاث روائح كريهة من شقتها، في حى شابل بالعاصمة باريس.

وتوفيت السيدة التي تبلغ من العمر 66 عامًا والتي كانت تعمل متسولة وعثر بحوزتها على المبلغ الضخم حصيلة التسول.

وعُثر على الأموال داخل حقائب وخزنة كبيرة بداخل الشقة، وكانت المرأة تزعم ضيق الحال، وأمرت السلطات بنقل الجثة إلى المستشفى المركزى للتشريح والوقوف على أسباب الوفاة، بالإضافة إلى مصادرة الأموال وغلق الشقة إداريًا.


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