إثيوبيا ترفض استكمال المفاوضات وتصدم الجميع بشأن سد النهضة

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إثيوبيا

مفاوضات سد النهضة

أصدرت وزارتا الخارجية والري الإثيوبيتين، بيانًا مشتركًا اليوم السبت، حول سد النهضة الكبير، أكدت فيه استمرار عمليات البناء.

وقال البيان المشترك إنَّ أديس أبابا ستواصل عمليات بناء السد بجانب بدء عملية ملء البحيرة، موضحة أن هذا يتوافق مع التوقيع على اتفاقية إعلان المبادئ مع مصر والسودان.

كما أعرب البيان عن خيبة أمل إثيوبيا من بيان وزارة الخزانة الأمريكية بشأن المفاوضات.

كما رفضت إثيوبيا توقيع مصر بالأحرف الأولى على المبادئ التوجيهية وقواعد التشغيل السنوي لسد النهضة فى الولايات المتحدة.

وشدد البيان على التزام إثيوبيا بمواصلة التفاوض مع مصر والسودان لمعالجة المسائل العالقة ووضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق النهائي.

وكانت إثيوبيا قد غابت عن المشاركة في الاجتماع الثلاثي حول "سد النهضة"، في الوقت الذي أعلنت فيه مصر التزامها بالمسار التفاوضي برعاية الولايات المتحدة والبنك الدولي.


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