» جريمة وحشية.. يحرق فتاة بعد اغتصابها

29 فبراير 2020 - 08:39 م

ألقت الشرطة في ولاية تيلانجانا جنوبي الهند، القبض على رجل بتهمة باغتصاب فتاة مراهقة، وإضرام النار فيها.

كانت الفتاة قابلت محاولات مغتصبها بالرفض على مدار عامين، لكنه لم يتوقف عن ملاحقتها، إلى أن قام باغتصابها مستغلاً تواجدها في المنزل بمفردها.

كان جيران الضحية تفاجئوا بقيام الشاب (21 عامًا) بإشعال النار في الفتاة (17 عامًا) بعد أن اعتدى عليها جنسيًا، حيث سكب الكيروسين عليها، وأضرم النار فيها.

وسارع الجيران إلى محاولة إخماد الحريق قبل أن يطلبوا سيارة إسعاف، لإنقاذ الفتاة.

وقالت الشرطة إن الفتاة كانت في المنزل بمفردها وقت الحادث، حيث يعتقد أن المهاجم أخرجها إلى منطقة عشبية قريبة قبل اغتصابها وإشعال النار فيها.

تم نقل الفتاة في وقت لاحق إلى مستشفى حكومي قريب في "وارانجال"، وتخضع الآن لعلاج حروق بنسبة 50% من جسدها، وتبدو حالتها مستقرة.

وبعد أن تقدم والد الفتاة بشكوى، وجهت إلى الشاب تهم محاولة القتل والاغتصاب، وفقًا لصحيفة "نيو إنديان إكسبريس". وتم القبض على المتهم وهو الآن رهن الاحتجاز على ذمة التحقيق في الحادث.