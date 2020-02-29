بالفيديو.. سعوديون يفاجئون الملك سلمان بهذا الهتاف

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وصل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، قبل قليل لميدان الملك عبد العزيز للفروسية بالجنادرية في الرياض، لحضور حفل سباق "كأس السعودية".

ونظم مواطنون سعوديون استقبالًا حاشدًا لـ "سلمان" لدى وصوله الملعب، كما هتفوا عدة هتافات مؤيدة، في حين حرص على تحيتهم والتلويح بيده إليهم.

ويرعى "سلمان" الرئيس الفخري لنادي الفروسية المسابقة التي تعد أغلى وأكبر حدث في تاريخ السباقات العالمية للخيول.

ولدى وصوله كان في استقباله الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير بندر بن خالد الفيصل المستشار في الديوان الملكي رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية.


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