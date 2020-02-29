» «فايلر» غاضبًا من الصحفيين: لا تسألوني عن هذا اللاعب

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فايلر

أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه لم يتم حسم التأهل إلى دور الـ4 ببطولة دوري أبطال إفريقيا على الرغم من تحقيق الفوز على ماميلودي صن دوانز بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت في ذهاب دور ربع النهائي البطولة.

وقال فايلر في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة إن الفريق افتقد للفاعلية في الشوط الأول لأن الأهلي واجه اليوم فريق كبير، مشيرا أن هذا الأمر يحدث في إفريقيا وأوروبا.

وأضاف:"صعب أن نسجل هدفا في صن داونز أو نشكل خطورة من أول دقيقة، هذه أول خسارة لصن داونز خارج ملعبه، بالتأكيد سيكون لديه رغبة في التعويض".

وعن غياب كهربا عن قائمة المباراة، رد فايلر وقال:"أنا صاحب القرار الفني في استبعاد كهربا، لا يتدخل أحد في قراراتي، وأرجو ألا يسألني أحد على غياب لاعب بل من شارك في المباريات".

وأتم:"الفوز بهدفين لا يكفي للتأهل، بل يجب الحسم في جنوب إفريقا".

وفاز الأهلي على صن داونز بهدفين دون رد، في ذهاب دور ربع النهائي من دوري الأبطال والتي جمعتهما على ستاد القاهرة الدولي.

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