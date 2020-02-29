"كورونا" في السعودية.. بيان عاجل من السلطات

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أكدت السلطات السعودية خلو البلاد من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، نافية تسجيل أي حالة إلى الآن.

جاء هذا بحسب اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع لفيروس كورونا في المملكة.

وأهابت بالجميع إلى التواصل مع مركز صحة 937 في حال الرغبة في أي استفسار يخص الفيروس، مشددةً على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وعقد اجتماعًا اليوم برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة وبحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون وزارات "الدفاع، الطاقة، الداخلية، الحرس الوطني، الخارجية، الصحة، المالية، الإعلام، التجارة، الاستثمار، الحج والعمرة، والتعليم"، وكذلك هيئة الطيران المدني، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للجمارك، ووزارة السياحة، والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها Saudi CDC .

وتم خلال الاجتماع مراجعة الأحداث الدولية ذات العلاقة وتقييم الوضع الراهن ومتابعة التوصيات التي تم اتخاذها في الاجتماعات السابقة، كما اطلعت اللجنة على الوضع العالمي واتخذت مجموعة من الإجراءات للحد من وفادة فيروس كورونا.


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