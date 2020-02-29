لبنان.. احتجاجات تطالب بانتخابات نيابية مبكرة

29 فبراير 2020 - 10:20 م

انطلقت احتجاجات مطالبة بانتخابات نيابية لبنانية مبكرة، السبت، في مناطق مختلفة ببيروت، قبل أن تجتمع أمام مقر مجلس النواب (البرلمان) وسط العاصمة.



وجدد المشاركون في التظاهرة احتجاجهم على استمرار الأزمة الاقتصادية والنقدية التي تمر بها البلاد، ورفضهم لحكومة حسان دياب التي اعتبروها حكومة سياسيين مقنعة بأشخاص تكنوقراط تابعين للأحزاب.

ووفق مراسل الأناضول، توترت الأجواء بين محتجين وقوى الأمن اللبناني، في محيط البرلمان، بعد قيام متظاهرين برمي الحجارة على العناصر الأمنية، التي ردت برمي القنابل المسيلة للدموع.

ويعاني لبنان، حاليا، أزمة مالية واقتصادية حادة، إذ بلغ سعر صرف الدولار الواحد في السوق السوداء (غير الرسمية) 2400 ليرة، بزيادة 47 بالمئة عن سعر الصرف الرسمي البالغ 1508 ليرات.

ويزيد من صعوبة الأوضاع في لبنان أنه يشهد منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، احتجاجات شعبية ترفع مطالب سياسية واقتصادية، ويغلق مشاركون فيها من آن إلى آخر طرقات رئيسية ومؤسسات حكومية.