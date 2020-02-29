فيروس "كورونا" يغلق الأسواق الشعبية في بيروت

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أعلن محافظ بيروت زياد شبيب، السبت، إقفال الأسواق الشعبية في المدينة كإجراء احترازي تحسبا من انتشار فيروس كورونا.
وجاء قرار شبيب عقب اعلان وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع عدد المصابين بالفيروس إلى 7 إصابات بعد تسجيل 3 حالات جديدة.
والجمعة أعلنت وزارة التربية اللبنانية تعليق الدوام في جميع المدارس لمدة أسبوع، تحسبا من انتشار الفيروس بين التلاميذ.
وفي 22 فبراير/شباط الجاري، أعلن لبنان تسجيل أول إصابة مؤكدة بكورونا.وظهر الفيروس في الصين، أول مرة في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي.ونهاية يناير/كانون ثاني الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية، حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع. -

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