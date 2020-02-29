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السودان: إنهاء خدمة 109 من العاملين بوزارة الخارجية

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أعلنت الحكومة السودنية، السبت، إنهاء خدمة 109 من العاملين بوزارة الخارجية، مبررة ذلك بأنهم تابعين لنظام الرئيس السابق عمر البشير.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمتحدث باسم مجلس السيادة، ورئيس لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، محمد الفكي سليمان، حسب وكالة الأنباء السودانية.
وقال سليمان: "الغرض من القرار، هو القضاء على تمكين النظام البائد في هذه الوزارة". لافتا إلى أن ذلك "سيفتح المجال واسعا لكل السودانيين للتنافس الشريف على هذه الوظائف".
وتابع "من المتوقع أن يتم تعيين ما بين 150 – 200، من أبناء الشعب السوداني عبر تنافس حر ونزيه".
وشدد على أن "إزالة التمكين من الوزارات المهمة كوزارة الخارجية يعطي فرصة لتمثيل عموم السودانيين في هذه الوظائف".
وأشار أن الوظائف كانت "حكرا على مجموعات محددة لفترة طويلة، وقد تسبب ذلك في أذى كبير للدولة السودانية، ونشبت حروبات لسنوات بسبب التنافس والتسكين والتمكين عبر هذه المؤسسات".
وأصدر رئيس المجلس السيادي، عبد الفتاح البرهان، في 10 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قرارا بتشكيل لجنة "إزالة آثار التمكين" لنظام الرئيس المعزول، عمر البشير، ومحاربة الفساد واسترداد الأموال.
وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، البشير من الرئاسة (1989- 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر 2018، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية. -

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