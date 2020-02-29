أحمد موسى يحذر من هذا الأمر الخطير بشأن "كورونا"

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن نشر الشائعات الخاطئة عن وجود حالات مصابة بفيروس كورونا يضر بالملايين.
وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، : «الأمر أمن قومي حقيقي لا يمكن أن يتم تكذيب الدولة خاصة وأنه بالفعل لا توجد حالات مصابة بفيروس كورونا».
وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن مصر خالية من فيروس كورونا والحالة التي كانت حاملة للفيروس تم إثبات أنها غير مصابة بعد مرور فترة الحجر الصحي.
وأكد موسى، أن مصر لا تستطيع إخفاء حالات مصابة بالفيروس، كاشفا أنه تمت مراجعة الفوج السياحي الذي اكتشف وجود إصابة فيما بينهم وتم التأكد من عدم إصابة المخالطين لذلك الفوج مع فحص جميع المتعاملين في مكان إقامة الفوج السياحي وأيضا المجموعة المرتبطة بالفوج السياحي والتأكد من عدم وجود إصابات.
وطالب موسى بالحد من عملية السفر في الوقت الحالي فهناك مخاطر للإصابة بفيروس كورونا بعد اكتشاف حالات بين أشخاص لم تزور الصين، مشيرا إلى أن الرئيس المنغولي أصيب بفيروس كورونا بعد زيارته إلى الصين تم وضعه في الحجر الصحي.

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