منظمة الصحة العالمية: مصر تتعامل باحترافية مع "كورونا"

29 فبراير 2020 - 11:00 م

أكد الدكتور جون جابور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، أن وزارة الصحة المصرية تتعمل باحترافية مع فيروس كورونا.



وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الإمراض الوبائية التي ظهرت مؤخرا مثل أنفلونزا الخنازير والسارس والإيبولا وكورونا الشرق الأوسطية وضعت مصر في حالة استعداد تام وخطة احترازية لمواجهة أي أمراض.



ولفت ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر إلى أنه بعد ظهور فيروس كورونا بأسبوع واحد قامت مصر بتحديث الخطة الاحترازية المُوعدة مسبقا وتم إرسالها إلى مجلس رئاسة الوزراء مع وجود تنسيق تام بين منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان حول مد الوزارة كل المعلومات عن الفيروس الجديد وجميع الإرشادات التي تم استخدامها لتحديث الخطة الاحترازية.



كما أشاد الدكتور جون جابور، بقيام السلطات المصرية بإعادة المصريين المتواجدين في مدينة ووهان الصينية والتي تمت بطريقة علمية وبطريقة سليمة وإنسانية وضمن إرشادات منظمة الصحة العالمية وكان هناك تنسيق وثيق مع وزيرة الصحة هالة زايد.

