رد فعل المشير حسين طنطاوي على شائعة وفاته

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المصريون ـ متابعات

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كشف اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، حقيقة ما تردد من شائعات حول وفاة المشير محمد حسين طنطاوي، مؤكدا أنه تواصل معه وهو بخير وبصحة جيدة، ويتواجد في منزله، وليس في المستشفى كما رد البعض.
وأضاف "فرج"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، أن الشائعة أزعجت المشير طنطاوي، معقبا: "ميصحش تطلع شائعة زي دي"، موضحا أن المشير طنطاوي تولى مسئولية الدفاع لسنوات طويلة.
وشدد مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، على ضرورة أن يكون هناك حد لانتشار الشائعات، ولا يتداول أحد معلومة أو خبر دون التأكد من صحتها.

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