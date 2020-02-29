"المستوردين" تكشف تأثير "كورونا" على سلع رمضان

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"كورونا" يؤثر على مؤسسة مصرية

أكد أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين، أن فيروس كورونا لم يؤثر على البضائع المستوردة من الخارج حتى الآن، مشيرا إلى أن منتجات رمضان وصلت مصر؛ لأن الصين ليست المورد الرئيسي لهذه المنتجات.
وأضاف "شيحة" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، مساء السبت أن قطع الغيار والبضائع الأخرى التي يتم استيرادها من الصين لم تتأثر، موضحا أنه قبل ظهور فيروس كورونا في الصين كان هناك الإجازة الصينية الممتدة 21 يوما وكانت الطلبيات تصدر وفقا لجدولها.
وأشار رئيس شعبة المستوردين، إلى أن هناك مخاوف الفترة القادمة إذا استمر فيروس كورونا بهذا الشكل حيث سيكون هناك تأثيرا على البضائع الواردة من الصين.
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